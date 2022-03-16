The Daily Telegraph: в Британии займутся поиском активов Путина и его приближенных

Аргументы Недели → В мире 13+

16 марта 2022, 07:12 Источник: ТАСС

Фото с сайта kremlin.ru

Спецслужбы Великобритании работают над выявлением активов в стране президента Путина и его ближайшего окружения, сообщила во вторник британская газета The Daily Telegraph.

Как сообщил источник издания, расследованием займется Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании при поддержке разведслужб.

«Есть люди, которые над этим работают. На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Ее специалисты будут искать деньги Путина и его приближенных»,- сказал собеседник издания.

С введением масштабных санкций в отношении России, которые коснулись, в том числе большой группы должностных лиц и олигархов, в королевстве создана целевая группа экспертов, которая работает над поиском активов россиян и белорусов, попавших в списки. При этом учитывается, что имущество может быть зарегистрировано на третьих лиц через офшорные компании.

15 марта вступил в силу очередной, четвертый пакет санкций в отношении России.