The Daily Telegraph: в Британии займутся поиском активов Путина и его приближенных

Спецслужбы Великобритании работают над выявлением активов в стране президента Путина и его ближайшего окружения, сообщила во вторник британская газета The Daily Telegraph.
Как сообщил источник издания, расследованием займется Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании при поддержке разведслужб.
«Есть люди, которые над этим работают. На таких задачах сосредоточится специальная группа по клептократии. Ее специалисты будут искать деньги Путина и его приближенных»,- сказал собеседник издания.
С введением масштабных санкций в отношении России, которые коснулись, в том числе большой группы должностных лиц и олигархов, в королевстве создана целевая группа экспертов, которая работает над поиском активов россиян и белорусов, попавших в списки. При этом учитывается, что имущество может быть зарегистрировано на третьих лиц через офшорные компании.
15 марта вступил в силу очередной, четвертый пакет санкций в отношении России.