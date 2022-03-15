Четвертый пакет санкций против России в связи с событиями на Украине вступил в силу

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15 марта 2022, 21:40

фото: pixabay.com

Согласованный четвертый пакет санкций против России в связи с событиями на Украине во вторник, 15 марта, был опубликован в Официальном журнале Европейского союза и сразу вступил в силу.

Еврокомиссия ранее сегодня опубликовала информацию что, санкции включают в себя: запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических ресурсов в ЕС.

Санкции ЕС также предусматривают запрет на импорт из России части сталелитейной продукции. Отмечается, что эта мера приведет к потере Россией экспортных доходов в размере порядка 3,3 млрд евро. Импортные квоты будут распределены среди третьих стран, отмечала Европейская комиссия.

Вводится запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Совет ЕС во вторник также объявил, что ЕС вместе с рядом других членов Всемирной торговой организации (ВТО) договорился отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.

"Это приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО", - говорилось в опубликованном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии, которая поддержала решение Совета о расширении санкций.

В документе отмечалось, что эти меры "полностью обоснованы в соответствии с законодательством ВТО".