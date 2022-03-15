Макрон заявил, что с конца февраля во Францию прибыли более 15 тысяч украинских беженцев

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15 марта 2022, 17:49 Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Luka Dakskobler/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 15 марта, сообщил на своей страничке в мессенджере Telegram, что на территорию страны с конца февраля прибыли более 15 тысяч украинских беженцев.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что власти Франции предоставляют беженцам помощь в размещении и в решении ряда социальных, административных, санитарных и прочих вопросов.

Ранее сегодня французский лидер сообщил, что не исключает своих визитов в Москву и Киев, однако отметил, что в настоящий момент такие поездки не планируются.