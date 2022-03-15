Макрон заявил, что пока не планирует визиты в Москву и Киев

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15 марта 2022, 17:17 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Aurelien Morissard/globallook.com

Глава Франции Эммануэль Макрон, отвечая во вторник на вопрос журналистов о возможных визитах в Москву и Киев, заявил, что не исключает таких поездок, но в ближайшее время эти визиты не планируются.

Эммануэль Макрон уточнил, что допускает любую политическую инициативу, однако намерен совершать определенные шаги, когда поймет, что они могут дать полезные и ощутимые результаты.

Французский лидер добавил в ходе разговора с представителями средств массовой информации 15 марта, что его визиты в Москву или Киев не предполагаются ни в ближайшие часы, ни в ближайшие дни.