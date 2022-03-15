Минобороны РФ: российские ВДВ захватили большой арсенал иностранного оружия в Киевской области

Аргументы Недели → В мире 13+

15 марта 2022, 17:35

ВДВ России, MOD Russia/ Globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что во вторник, 15 марта, российские подразделения Воздушно-десантных войск отвоевали большой арсенал иностранного оружия на территории Украины.

«ВДВ РФ захватили в Киевской области большое число иностранного вооружения», − значится в сообщении Минобороны России.

Ранее сегодня стало известно, что установлены личности всех задействованных в обстреле 14 марта Донецка «Точкой-У» украинских военных. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник сообщил об этом, уточнив, у военных республики был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование.