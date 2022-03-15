Глава ДНР Пушилин: установлены личности всех причастных к обстрелу Донецка «Точкой-У» украинских военных

Аргументы Недели → Политика 13+

15 марта 2022, 15:56 Источник: URA.RU

Д. Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Установлены личности всех задействованных в обстреле 14 марта Донецка «Точкой-У» украинских военных. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник сообщил, что в понедельник сразу были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование.

«То есть все фамилии виновных установлены», — сказал глава ДНР в эфире «Россия 24». Ракета «Точка-У» была сбита, но из-за падения ее обломков произошел взрыв. В результате погибли 20 человек и 26 получили ранение, среди погибших также есть дети.

Это первый случай с 2014 года, когда от обстрелов пострадал именно центр столицы ДНР.

По данным Минобороны ДНР, боевая часть тактической ракеты была снаряжена кассетным боеприпасом. Часть этого боезаряда сработала, несмотря на тот факт, что сама ракета была сбита ПВО ДНР. Основной удар пришелся на улицу Университетская. Здесь расположены многочисленные кафе, магазины и офисы небольших компаний, сообщили корреспонденты URA.RU.

После теракта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что организаторы обстрела «будут уничтожены».