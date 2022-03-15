Минобороны РФ: российские ВС полностью контролируют Херсонскую область

Аргументы Недели → В мире 13+

15 марта 2022, 11:00

Скриншот из открытых источников

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что армия РФ установила полный контроль над территорией Херсонской области. Информацию об этом во вторник, 15 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также военный отметил, что армия Донецкой Народной Республики продолжает наступательные действия по очищению территории от противника. Под контролем республиканских военнослужащих находится село Пентелеймоновка. ВС ДНР вышли на новый рубеж.

«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактар ТБ-2»», − уточнил данные Конашенков.

<iframe class="vipler" src="https://iz.ru/video/embed/1305209" width="100%" height="366" allowfullscreen style="border-style: none;max-width: 650px;"></iframe>

За минувший понедельник авиация ВКС России нанесла удары по 136 военным объектам Украины, под Краматорском на военном аэродроме уничтожены ангары со штурмовиками Су-25, вертолетами Ми-24 и Ми-8, принадлежавшими украинским ВВС.

Ранее стало известно, что российские войска за время специальной операции на территории Украины вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры соседней страны.