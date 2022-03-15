Минобороны России представило видео ударов боевой авиации ВКС по огневым позициям ВСУ

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15 марта 2022, 10:17

Вертолёт Ка-52, MOD Russia/ Globallookpress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации представили видеосюжет с нанесением ударов вертолётов боевой авиации ВКС РФ по противнику. Боевые расчёты уничтожили военную технику и личный состав ВСУ.

Как отмечают журналисты телеканала «Звезда», авиаудар также уничтожил огневую позицию 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Подчеркивается, что вертолеты Ка-52, действуя парами, осуществили пуски авиационных ракет по назначенным целям.

Напомним, ранее стало известно об уничтожении экипажами штурмовой авиации ВКС России склада боеприпасов ВСУ. Авиаудар осуществила пара штурмовиков Су-25. После выполненного задания самолеты вернулись на аэродром базирования.

Ранее сегодня, стало известно об обстреле со стороны ВСУ Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.