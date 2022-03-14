МИД РФ: Россия не оставит без реакции высылку российских дипломатов из Словакии

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14 марта 2022, 19:35 Источник: ТАСС

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Россия не оставит без реакции высылку российских дипломатов из Словакии. В Министерстве иностранных дел России в понедельник, 14 марта, прокомментировали высылку сотрудников посольства РФ из Словакии.

"Эта безосновательная акция не останется без ответа", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Агентство Reuters ранее распространило информацию о высылке из Словакии сотрудников посольства России в республике со ссылкой на МИД страны.

В Словакии полиция задержала несколько сотрудников министерства обороны республики и Словацкой информационной службы (контрразведка) по подозрению в шпионаже в пользу России.