Вице-президент Meta Клегг заявил, что в Facebook и Instagram не разрешено публиковать призывы к убийству лидеров стран

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14 марта 2022, 12:19 Источник: РИА "Новости"

Meta, pixabay.com

Вице-президент Meta Ник Клегг сообщил, что американская компания не будет допускать появления призывов к убийству глав государств в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram.

Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине приняла решение временно снять в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военнослужащих. Кроме того, сообщалось, что новая политика якобы разрешает призывы к смерти политических лидеров.

Ник Клегг в воскресенье решил уточнить позицию компании, чтобы ее нельзя было интерпретировать как оправдывающую насилие против "русских в целом". Вице-президент Meta уточнил, что рамки директив сужаются, чтобы четко указать – организация на своих платформах не допускает призывов к смерти глав государств.