Социальная сеть Instagram официально внесена в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории РФ

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2022, 10:08 Источник: Роскомнадзор

Instagram, pixabay.com

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14 марта официально добавила социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов.

11 марта доступ к платформе был ограничен по требованию Генпрокуратуры. Блокировка соцсети прошла во всех регионах Российской Федерации с воскресенья по понедельник.

Вышеуказанное решение было принято в связи с тем, что Facebook и Instagram временно позволили пользователям в некоторых государствах призывать к насилию в отношении российских военных. Генпрокуратура РФ подала заявление в суд о признании компании Meta, которой принадлежат эти соцсети, экстремистской организацией, а также о запрете ее деятельности в РФ.