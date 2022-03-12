Роскомнадзор надеется, что после блокировки Instagram с 14 марта россияне откроют для себя новые перспективы в «Одноклассниках»

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12 марта 2022, 18:11 Источник: ТАСС

Лого Instagram, Fabian Sommer/dpa/globallook.com

В субботу Роскомнадзор через портал Госуслуг начал уведомлять жителей РФ о блокировке социальной сети Instagram на территории страны с 00.00 14 марта.

Ведомство выразило надежду, что пользователи Инстаграма быстро переключатся на альтернативные российские соцсети и откроют для себя новые возможности.

«Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и «Одноклассники» с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса», - говорится в письме Роскомнадзора.

Решение заблокировать Инстаграм на территории РФ российские власти приняли из-за призывов в соцсести к насилию в отношении россиян.