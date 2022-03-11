Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Instagram

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11 марта 2022, 17:11 Источник: Роскомнадзор

Instagram, pixabay.com

Днем в пятницу, 11 марта, стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории Российской Федерации. Это произошло из-за призывов к насилию в отношении россиян.

В ведомстве уточнили, что на основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram, которая принадлежит компании Meta, будет ограничен на территории страны.

Уточняется, что на вышеуказанной платформе распространяются информационные материалы, которые содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан РФ, в частности, военных.