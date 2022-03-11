WhatsApp не будут блокировать вместе с Meta

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2022, 16:30

Значок мессенджера, Fabian Sommer/ dpa

Стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp не будет заблокирован вместе с ресурсами Meta. Информацию об этом РИА Новости сообщил источник.

Российское агентство отмечает, что мессенджер является средством общения, а не источником распространения информации. Нарушающая российские законы риторика и материалы экстремистского характера будут допускаться среди пользователей Facebook, об этом сообщило руководство Meta.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении граждан страны в связи с действиями сотрудников Meta, заявили в пресс-службе ведомства.