СК возбудил дело о призывах к насилию и убийствам в отношении граждан РФ из-за действий сотрудников Meta

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11 марта 2022, 15:24 Источник: ТАСС

машина СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении граждан страны в связи с действиями сотрудников Meta, заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в Главном следственном управлении СК РФ было заведено уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию и убийствам в отношении россиян со стороны работников американской компании Meta, которая, в частности, владеет социальными сетями Facebook и Instagram.

Ранее сегодня сообщалось, что Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией.