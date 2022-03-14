Вице-премьер Крыма Мурадов сообщил, что полуостров и Донбасс удалось связать сухопутным коридором

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14 марта 2022, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Крым, pixabay.com

Постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в понедельник, 14 марта, заявил, что полуостров и Донбасс удалось связать сухопутным коридором.

Согласно последней информации, теперь Крым и Донбасс связывает сухопутный коридор, идущий по украинской территории. В рамках проведения специальной военной операции России на Украине под контроль удалось взять автомобильную дорогу от полуострова до Мариуполя.

Георгий Мурадов уточнил, что пока ведутся бои с украинскими националистами вышеуказанная магистраль может помочь в поставках гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР.