Отступающие украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате в Донецкой области

Источник в Министерстве обороны России сообщил, что отступающие боевики нацбатальонов в воскресенье, 13 марта, устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате, расположенном в Донецкой области.
Согласно последней информации, на вышеуказанном предприятии вспыхнул пожар, после чего на прилегающие населенные пункты начал распространяться едкий токсичный дым.
Источник в российском оборонном ведомстве уточнил, что тушение возгорания не представляется возможным в связи с продолжающимися боевыми действиями.