Отступающие украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате в Донецкой области

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14 марта 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

пожар, pixabay.com

Источник в Министерстве обороны России сообщил, что отступающие боевики нацбатальонов в воскресенье, 13 марта, устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате, расположенном в Донецкой области.

Согласно последней информации, на вышеуказанном предприятии вспыхнул пожар, после чего на прилегающие населенные пункты начал распространяться едкий токсичный дым.

Источник в российском оборонном ведомстве уточнил, что тушение возгорания не представляется возможным в связи с продолжающимися боевыми действиями.