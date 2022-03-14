Аргументы Недели В мире 13+

Отступающие украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате в Донецкой области

, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Отступающие украинские боевики устроили диверсию на химическом комбинате в Донецкой области
пожар, pixabay.com

Источник в Министерстве обороны России сообщил, что отступающие боевики нацбатальонов в воскресенье, 13 марта, устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате, расположенном в Донецкой области.

Согласно последней информации, на вышеуказанном предприятии вспыхнул пожар, после чего на прилегающие населенные пункты начал распространяться едкий токсичный дым.

Источник в российском оборонном ведомстве уточнил, что тушение возгорания не представляется возможным в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика