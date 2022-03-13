HRT: беспилотник, упавший в пятницу в Загребе, нёс авиабомбу

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13 марта 2022, 22:33 Источник: ТАСС

На месте падения беспилотника в Загребе, Igor Soban/XinHua/globallook.com

Упавший в ночь на пятницу в столице Хорватии беспилотник нес авиабомбу весом до 120 килограммов. Об этом, со ссылкой на источник в Минобороны республики, сообщило национальное телевидение Хорватии HRT.

Как рассказал источник, предполагаемый вес бомбы установлен по следам, обнаруженным на дроне. Он также объяснил, почему взрыв не нанес большого ущерба. По его словам, поскольку беспилотник упал на мягкую почву, взрыв произошел под землей. «Если бы она [бомба] ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими», - пояснил представитель министерства.

Беспилотник упал в ночь на пятницу в одном из окраинных районов Загреба. Падение сопровождалось взрывом. Как выяснилось позже, дрон был запущен с территории Украины и, прежде чем упасть, пролетел воздушное пространство нескольких стран НАТО. По данным властей Хорватии, только над Венгрией он летел около 40 минут, и за это время Загреб никто не предупредил о приближающемся объекте.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после инцидента заявил, что НАТО продемонстрировало плохую реакцию на вхождение объекта в воздушное пространство альянса.