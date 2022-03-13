Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил о планах поселить в своем доме украинских беженцев

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13 марта 2022, 22:15 Источник: ТАСС

Бенедикт Камбербэтч, Imagespace/Keystone Press Agency/globallook.com

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил о своих планах поучаствовать в государственной программе жилья для беженцев из Украины. Об этом он рассказал телеканалу Sky News на церемонии вручения премии BAFTA в воскресенье.

Актер пришел на церемонию в смокинге, на лацкане которого был прикреплен значок цветов украинского флага. Однако, как он сказал в интервью телеканалу, необходимо «делать больше, чем просто носить значок».

«Было рекордное число людей, разместивших беженцев у себя дома, и я сам также надеюсь принять в этом участие», - заявил Камбербэтч.

В Великобритании, в связи с притоком беженцев из Украины после начала военной спецоперации РФ 24 февраля, стартовала программа Homes for Ukraine, позволяющая представителям бизнеса, общественности, благотворительным организациям предоставлять жилье тем украинцам, у которых нет в стране родственников.