ООН: с начала военной спецоперации в Украине погибли как минимум 596 мирных жителей, 16 из них — дети

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13 марта 2022, 21:44 Источник: "Коммерсантъ"

ООН, Sascha Steinach/globallook.com

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в воскресенье опубликовало отчет о жертвах среди мирного населения в Украине, начиная с 24 февраля, дня начала военной спецоперации России.

Согласно документу, в настоящее время погибшими считаются как минимум 596 человек из числа гражданского населения, 1067 получили ранения. Среди погибших — 124 мужчины, 85 женщин, 6 девочек, 10 мальчиков. Тела остальных идентифицировать не удалось.

Отдельно в отчете приведены цифры по Луганской и Донецкой областям. На территории областей, подконтрольных до начала спецоперации Украине, погибло 111 человек, на территории ДНР и ЛНР — 26 убитых.

В документе отмечается, что люди погибли или получили ранения в результате применения оружия взрывного действия, в том числе ракетных и авиационных ударов, систем залпового огня.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг заявления западных дипломатов о том, что в Украине от действий российских военных гибнут мирные жители.