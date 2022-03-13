В Казахстане по подозрению в коррупции задержан племянник Назарбаева

В Казахстане задержан и помещен в изолятор временного содержания племянник экс-президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы, сообщает сайт zakon.kz со ссылкой на антикоррупционную службу республики.
Как говорится в сообщении, задержанный подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств национальной компании «Казахтелеком» - монополиста на казахстанском рынке телекоммуникационных услуг.
Антикоррупционная служба РК проверяет также причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, «подрывающим безопасность государства».
Состояние племянника Назарбаева, по данным казахстанского Forbes, на 2018 год оценивалось в 163 млн долларов.
Ранее The Daily Telegraph опубликовала данные бюро журналистских расследований о движении капиталов бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Великобритании.