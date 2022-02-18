В Великобритании нашлись миллиарды Назарбаева, вот тебе и елбасы

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18 февраля 2022, 15:19

Бюро журналистских расследований изучило движение капиталов бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Результаты расследования опубликовала The Daily Telegraph.



Назарбаев использовал зарегистрированную в Англии холдинговую компанию для сбережения своих активов. Их общий объём составил почти 8 миллиардов долларов. Такую сумму политик «накопил» за долгий президентский срок. Интересно, почему они не отражены в декларации о доходах.



Холдинг Jusan Technologies, через который Назарбаев распоряжался своими активами, был учреждён два года назад. Проследить его работу в Казахстане никому не удавалось. Анализ документов прошлого года показал, что ресурсами и возможностями холдинговой компании пользовались приближённые к Назарбаеву политики и родственники. Доля активов компании также принадлежит правящими кругам Объединённых Арабских Эмиратов. Капитал холдинга включал в себя банки, предприятия торговли, расположенные во многих государствах мира.



Великобритания выступила для казахских политиков и олигархов гарантом сохранения награбленных капиталов. То, что произошло в Казахстане в начале года, бывшие чиновники и политики предвидели. В их понимании Англия представлялась наилучшим островком материальной безопасности. Расследование журналистов может подорвать доверие к Туманному Альбиону в качестве денежной кладовки, ведь деньги любят тишину. Похоже, что старость первого президента Казахстана не будет тихой даже на украденных миллиардах. Нищенствующие казахские пенсионеры будут требовать возвращения народу всего награбленного президентской семьёй и возбуждения уголовных дел. Придётся Назарбаевым бежать или присесть на долгий, но уже не президентский срок.