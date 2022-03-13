Пушилин: операция по взятию Мариуполя затрудняется тем, что украинские силы выставляют мирное население «живым щитом»

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13 марта 2022, 13:47

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Операция по взятию города Мариуполя, который в настоящее время штурмуют подразделения ДНР, затрудняется тем, что украинские силы выставляют мирное население «живым щитом». Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

«Операция по освобождению Мариуполя продолжается. Затрудняется она тем, что противник в прямом смысле слова выставляет мирное население “живым щитом”: во время боестолкновения на каком-то этапе появляются гражданские лица в количестве 50-100 человек», — рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что Народная милиция ЛНР в ходе наступления закрепилась в северных районах Попасной и блокировала восточную и южную часть Северодонецка.