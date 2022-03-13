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Военкор Татарский: бои за Мариуполь продолжаются, силы Украины отступают каждый день

, 13:04

Военкор Татарский: бои за Мариуполь продолжаются, силы Украины отступают каждый день
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Бои за город Мариуполь, который штурмуют подразделения ДНР, продолжаются, украинские силы отступают каждый день. Об этом проинформировал военный корреспондент и ополченец Владлен Татарский.

«Бои за Мариуполь продолжаются, враг каждый день отступает. Каждый день мы метр за метром освобождаем часть территории. Огонь противника с каждым днем слабеет», — рассказал Татарский в эфире YouTube-канала военкора Юрия Котенка.

Ранее в воскресенье официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Народная милиция ЛНР в ходе наступления закрепилась в северных районах Попасной и блокировала восточную и южную часть Северодонецка.

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