Российские военные освободили в Донбассе около 300 человек, которых держал в заложниках нацбат «Айдар»

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13 марта 2022, 11:16

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военнослужащие освободили в Донбассе около 300 человек, которых держал в заложниках украинский националистический батальон «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Никольское боевики нацбатальона “Айдар”, оборудовав огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны», — заявил Конашенков.

По его словам, заложники и строения монастыря не пострадали.

Ранее сегодня Минобороны РФ обнародовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль российских сил и республик Донбасса.