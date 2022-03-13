Власти Бермудских Островов лишили самолеты российских авиакомпаний летных документов

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13 марта 2022, 09:15 Источник: Управление гражданской авиации Бермудских Островов

самолет, pixabay.com

Власти Бермудских Островов оставили без летных документов воздушные суда российских авиакомпаний. Самолеты, зарегистрированные на Бермудах, не смогут выполнять рейсы после 02:59 воскресенья по московскому времени.

Согласно последним данным, у российских компаний по состоянию на 24 февраля было 768 самолетов с бермудской регистрацией. Речь идет, в частости, о воздушных судах Airbus и Boeing, которые принадлежат иностранным лизинговым организациям. Такие аппараты используют среди прочих "Аэрофлот", S7, Utair, а также "Уральские авиалинии".

В пресс-службе Управления гражданской авиации Бермудских Островов подчеркнули, что действие сертификатов летной годности вышеуказанных воздушных судов было решено временно приостановить. Без этих документов перемещаться самолетам нельзя.