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Власти Бермудских Островов лишили самолеты российских авиакомпаний летных документов

, 09:15 Источник: Управление гражданской авиации Бермудских Островов

Власти Бермудских Островов лишили самолеты российских авиакомпаний летных документов
самолет, pixabay.com

Власти Бермудских Островов оставили без летных документов воздушные суда российских авиакомпаний. Самолеты, зарегистрированные на Бермудах, не смогут выполнять рейсы после 02:59 воскресенья по московскому времени.

Согласно последним данным, у российских компаний по состоянию на 24 февраля было 768 самолетов с бермудской регистрацией. Речь идет, в частости, о воздушных судах Airbus и Boeing, которые принадлежат иностранным лизинговым организациям. Такие аппараты используют среди прочих "Аэрофлот", S7, Utair, а также "Уральские авиалинии".

В пресс-службе Управления гражданской авиации Бермудских Островов подчеркнули, что действие сертификатов летной годности вышеуказанных воздушных судов было решено временно приостановить. Без этих документов перемещаться самолетам нельзя.

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