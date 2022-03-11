Запрет полетов в небе над югом России продлен до 20 марта

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11 марта 2022, 10:53 Источник: ТАСС

Самолет, Ilya Galakhov/globallook.com

На фоне военной спецоперации России в Украине запрет полетов в небе над южными территориями РФ продлен до 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве транспорта.

По словам источника, ограничения полетов самолетов продлены до 3.45 московского времени 20 марта. Информацию подтверждает также оператор аэропортов Сочи и Краснодара «Аэродинамика».

24 февраля, после начала военной спецоперации России в Украине, было закрыто небо над южными территориями РФ. Вначале сообщалось, что ограничения вводятся до 1 марта, после этого даты снятия запрета переносились еще дважды: на 8 и 14 марта.

Также «Росавиация» предложила российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах временно приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа – 8 марта.