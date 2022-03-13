Rudaw: не менее четырнадцати ракет упали в районе генконсульства США на севере Ирака

По району, где находится генконсульство США в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль, были выпущены не менее четырнадцати ракет. Данную информацию в воскресенье предоставил курдский телеканал Rudaw.
Снаряды упали в окрестностях здания американского генконсульства и деревни под названием Меле Омер. После случившегося были совершены контрольные облеты территории самолетами международной коалиции под руководством США.
По утверждению руководителя курдского Минздрава Самана Берзенджи, в результате ракетного обстрела никто не пострадал.