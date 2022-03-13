Rudaw: не менее четырнадцати ракет упали в районе генконсульства США на севере Ирака

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13 марта 2022, 07:10 Источник: Rudaw

флаг США, pixabay.com

По району, где находится генконсульство США в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль, были выпущены не менее четырнадцати ракет. Данную информацию в воскресенье предоставил курдский телеканал Rudaw.

Снаряды упали в окрестностях здания американского генконсульства и деревни под названием Меле Омер. После случившегося были совершены контрольные облеты территории самолетами международной коалиции под руководством США.

По утверждению руководителя курдского Минздрава Самана Берзенджи, в результате ракетного обстрела никто не пострадал.