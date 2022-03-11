Представительство ДНР в СЦКК: Горловка попала под обстрел с позиций украинских формирований

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11 марта 2022, 09:31

Обстрел в Горловке, Alexander Rekun/ Global Look Press

Прифронтовая Горловка вновь оказалась под обстрелом украинских вооруженных формирований. Город обстреливали минами калибром 120 мм и ракетами из БМ-21 «Град». Информацию RT представило Представительство ДНР в СЦКК.

Республиканская сторона уточнила, что обстрел произошёл в 07:30 в пятницу, 11 марта. Всего украинские военные выпустили 5 мин.

«Также в 7:50 был зафиксирован обстрел Горловки 40 ракетами БМ-21 «Град» со стороны населённого пункта Дзержинск», − значится в рапорте.

Нанесли украинские войска удары и по поселку Озеряновка в ДНР.

Ранее сегодня стало известно, что войска ДНР взяли под свой контроль город Волноваху в Донбассе. Об этом проинформировало сегодня министерство обороны Российской Федерации.