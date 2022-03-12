Член Общественной палаты России Данюк спрогнозировал энергетический коллапс в ФРГ после отказа от российских нефти и газа

Действия Германии, которая намеревается до конца года полностью отказаться от российских углеводородов, - это «выстрел себе в ногу», считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.
«С точки зрения здравого смысла то, что делает Германия, - это выстрел себе в ногу. Выстрел в свою промышленность, в бизнес, выстрел по простым домохозяйствам», — сказал эксперт в беседе с RT.
По словам Данюка, в структуре потребления Германии российский газ составляет 30%, и заменить их страна ничем не сможет.
«Эти 30% заместить Германия не сможет никак и нигде: ни американским сланцевым газом, ни газом из Норвегии (потому что не хватит мощностей), ни тем более альтернативной энергетикой», — заявил эксперт, добавив что отказ от углеводородов из РФ может закончиться для Германии «энергетическим коллапсом».
Ранее вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что к осени страна планирует полностью отказаться от поставок российского газа, а до конца года — и нефти.