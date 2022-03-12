«Русская весна»: подразделения ДНР продвигаются вперед, бои с ВСУ завязались под Угледаром

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12 марта 2022, 17:46 Источник: «Русская весна»

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Подразделения ДНР продвигаются вперед, бои с Вооруженными силами Украины завязались под городом Угледаром. Об этом пишет портал «Русская весна».

Как сообщалось ранее в субботу, руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что дальнейшее наступление войск ДНР будет развиваться в сторону Угледара, расположенного в западной части Донецкой области.

«Армия ДНР продолжает продвижение вперед. Ожесточенные бои завязались сегодня под Угледаром», — информирует «Русская весна».

Сайт отмечает, что видео из района боестолкновений опубликовал в своем Telegram мэр Горловки Иван Приходько.