Советник главы офиса украинского президента Арестович обратился к жителям страны с призывом выйти на работу

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12 марта 2022, 16:10 Источник: ТАСС

Фото: Facebook.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в субботу записал видеообращение к жителям центральных и западных регионов страны с призывом выйти на работу. По его мнению, это позволило бы «запустить экономику».

«Вам не кажется, что в Западной и в Центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику? Малую хотя бы. Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее. Потому что мы 17-й день прыгаем радостно, как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать. Но если мы так будем продолжать, то в экономике наступит швах», - сказал Арестович.

Заявление опубликовано на его официальной странице в Facebook.

По словам советника, если уже сейчас не начинать налаживать нормальную жизнь, социальный кризис может закончиться политическим.

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