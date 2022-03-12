Советник главы офиса украинского президента Арестович обратился к жителям страны с призывом выйти на работу

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в субботу записал видеообращение к жителям центральных и западных регионов страны с призывом выйти на работу. По его мнению, это позволило бы «запустить экономику».
«Вам не кажется, что в Западной и в Центральной Украине пора выходить из режима праздника непослушания и запускать экономику? Малую хотя бы. Магазины маленькие, предприятия маленькие, другие рабочие места и так далее. Потому что мы 17-й день прыгаем радостно, как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать. Но если мы так будем продолжать, то в экономике наступит швах», - сказал Арестович.
Заявление опубликовано на его официальной странице в Facebook.
По словам советника, если уже сейчас не начинать налаживать нормальную жизнь, социальный кризис может закончиться политическим.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Украине.