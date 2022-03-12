Армия России вышла к Новодонецкому, Новомайорскому и Павловке в Донбассе и продолжает наступление

Российская армия вышла к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, расположенным на территории Донбасса, и продолжает наступление. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление», — процитировал сообщение военного ведомства Telegram-канал ТАСС.
Также в Минобороны рассказали, что подразделения ДНР продвинулись на девять километров и овладели двумя населенными пунктами.
Ранее сегодня сообщалось, что армия России ударом высокоточного оружия вывела из строя военный аэродром в Василькове Киевской области.