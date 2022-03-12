Армия России вышла к Новодонецкому, Новомайорскому и Павловке в Донбассе и продолжает наступление

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12 марта 2022, 10:57

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия вышла к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, расположенным на территории Донбасса, и продолжает наступление. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Вооруженные силы РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление», — процитировал сообщение военного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Также в Минобороны рассказали, что подразделения ДНР продвинулись на девять километров и овладели двумя населенными пунктами.

Ранее сегодня сообщалось, что армия России ударом высокоточного оружия вывела из строя военный аэродром в Василькове Киевской области.