Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в Россию

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12 марта 2022, 08:05 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Еще одна казахстанская авиакомпания приостановила рейсы в Россию. Авиаперевозчик Qazaq Air объявил в субботу о приостановке авиасообщения из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию. В субботу, 12 марта, рейс в Новосибирск отменен.

Пресс-служба авиакомпании информирует, что "Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве".

"Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В связи с этим сегодняшний рейс - 12 марта - в Новосибирск отменен", - прокомментировала компания.

В пятницу, 11 марта, стало известно, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Россию в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в РФ.

Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, которая базируется в аэропорту Нур-Султана. Авиаперевозчик имеет самый молодой флот в Казахстане и странах СНГ со средним возрастом 3,5 года. В настоящее время в воздушном парке компании пять современных турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства.