Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Россию и решает, как скорее их восстановить

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11 марта 2022, 07:12 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Россию в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в Российскую Федерацию. В пятницу об этом пресс-служба авиаперевозчика.

По данным представителей перевозчика, Air Astana в срочном порядке решает вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов в РФ.

В сообщении говорится: "Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены". Пассажиров отмененных рейсов призвали обращаться по месту приобретения для возврата денежных средств. Деньги вернут в полном размере.

Air Astana ранее сообщила о временном прекращении полетов из Казахстана в ряд российских городов по производственным причинам.