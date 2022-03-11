Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Россию и решает, как скорее их восстановить

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановит рейсы в Россию в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в Российскую Федерацию. В пятницу об этом пресс-служба авиаперевозчика.
По данным представителей перевозчика, Air Astana в срочном порядке решает вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов в РФ.
В сообщении говорится: "Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены". Пассажиров отмененных рейсов призвали обращаться по месту приобретения для возврата денежных средств. Деньги вернут в полном размере.
Air Astana ранее сообщила о временном прекращении полетов из Казахстана в ряд российских городов по производственным причинам.