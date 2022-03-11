Штаб территориальной обороны: из Мариуполя и пригородов эвакуированы ещё 32 человека

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2022, 17:00

Поселок ДНР, Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/ Keystone Press Agency

Продолжаются поэтапные попытки эвакуировать мирное население Мариуполя и пригородов азовского порта. Как сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР, за пятницу, 11 марта, удалось перевезти 32 человека.

Республиканские военные уточняют, что под прикрытием военных армии ДНР гражданские лица были перевезены из Мариуполя и пригородной территории в Новоазовский район. Из 32 спасенных четверо – дети.

В Штабе территориальной обороны ДНР призывают население города воздержаться от столкновений с украинскими вооруженными преступниками. Главной задачей мирного населения остается сбережение жизни себя и близких.

Ранее военкор Георгий Медведев рассказал о штурме Мариуполя армией ДНР. По словам журналиста, украинские войска отчаянно отбиваются, но теряют позиции.

.

й