Минобороны РФ показало на видео выдвижение подразделения российских десантников в Киевской области

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11 марта 2022, 16:11

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео выдвижение подразделения российских десантников на территории Киевской области. Ролик был размещен на YouTube-канале военного ведомства.

«Совершение марша подразделением ВДВ в район выполнения задач в ходе специальной военной операции. Киевская область, Украина», — говорится в описании опубликованного видео.

Спецоперация РФ в соседней стране проходит с 24 февраля. Ранее появилась информация, согласно которой экипаж российского танка под командованием старшего лейтенанта Антона Старостина уничтожил восемь единиц украинской бронетехники, не дав противнику прорваться к переправе через реку Днепр.