Экипаж российского танка уничтожил восемь единиц бронетехники Украины, не дав противнику прорваться к переправе через Днепр

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11 марта 2022, 12:31

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Экипаж российского танка уничтожил восемь единиц украинской бронетехники, не дав противнику прорваться к переправе через реку Днепр. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Экипаж танка под командованием старшего лейтенанта Антона Старостина уничтожил восемь единиц бронетехники и до 30 солдат противника, что не позволило прорваться к переправе через Днепр. Старостин получил контузию, однако из столкновения не вышел. Ему присвоено звание Героя РФ», — говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ополчения ДНР Владлен Татарский высказал мнение о том, что все военнослужащие Вооруженных сил Украины в Мариуполе, которые не сдадутся, будут ликвидированы.