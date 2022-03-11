Кадыров: среди чеченских бойцов, задействованных в спецоперации России на Украине, есть погибшие и раненые

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11 марта 2022, 15:15

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Среди чеченских бойцов, задействованных в специальной операции России на территории Украины, есть погибшие и раненые. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши бойцы с честью выполняют возложенные на них задачи. Освобождено множество населенных пунктов от терроризировавших всю Украину нацистов и бандеровцев», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, среди чеченских силовиков есть погибшие и раненые. Конкретные цифры руководитель республики не назвал.

Ранее в пятницу сообщалось, что министерство обороны РФ выложило видео, на котором украинские националисты блокируют выход колонны с жителями Чернигова по гуманитарному коридору.