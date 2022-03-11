Минобороны РФ выложило видео, на котором украинские националисты блокируют выход колонны с жителями Чернигова по гумкоридору

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11 марта 2022, 14:30

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором украинские националисты блокируют выход колонны с жителями Чернигова по гуманитарному коридору. Данные кадры были размещены на YouTube-канале военного ведомства.

«Видео с блокпоста на окраине города Чернигова, где украинские националисты блокируют выход автомобильной колонны с мирными жителями из города по гуманитарному коридору», — говорится в описании выложенного ролика.

Ранее появилась информация, согласно которой экипаж российского танка под командованием старшего лейтенанта Антона Старостина уничтожил восемь единиц украинской бронетехники, не дав противнику прорваться к переправе через реку Днепр.