Агентство «Синьхуа»: на Россию и Белоруссию пришлось 87% атак зарубежных хакеров

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11 марта 2022, 11:02

Хакер, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

За последние несколько недель кибернетические атаки из-за рубежа наводнили сетевое пространство Китая. Иностранные хакеры получали контроль над китайскими компьютерами и совершали последующие атаки них на Россию, Украину и Белоруссию.

Информацию в пятницу, 11 марта, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете.

Китайские журналисты отмечают: «Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию».

Проанализировав данные, специалисты КНР сделали вывод, что в 87% случаев целью кибератак была Россия.

Напомним, 28 февраля сайты российских СМИ — ТАСС, «Коммерсанта» и «Известий» подверглись взлому группировки Anonymous. Подверглись атакам западных киберпреступников сайты государственных учреждений. С DDoS-атаками пришлось бороться РЖД и «Роскосмосу». А 5 марта Центробанк заявлял, что на каналы российских телеком-провайдеров проводятся DDoS-атаки, из-за которых возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей.

Напомним, 2 марта руководитель государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опроверг фейковые данные о якобы имевшей место потере связи с российскими спутниками в связи с некой хакерской атакой.