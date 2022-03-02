Глава «Роскосмоса»: «Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме»

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2 марта 2022, 10:15

Стартовая площадка Роскосмоса, vk.com/ roscosmos/ Global Look Press

Руководитель государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опроверг фейковые данные о якобы имевшей место потере связи с российскими спутниками в связи с некой хакерской атакой.

«Информация этих аферистов и мелких мошенников не соответствует действительности. Все наши центры управления космической деятельностью работают в штатном режиме», − цитирует RT слова Рогозина из его микроблога в Twitter.

Таким образом чиновник прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что аффилированная с Anonymous хакерская группировка NB65 смогла взломать связь российской госкорпорации со спутниками.

В конце февраля стало известно, что «Роскосмос» отзывает своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и приостанавливает запуски ракет «Союз» с этой площадки в ответ на санкции Евросоюза, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.