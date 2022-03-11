«Энергоатом» Украины сообщил о полном отказе от закупок российского ядерного топлива

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2022, 10:21 Источник: РБК

Испытания ядерного топлива на Балаковской АЭС, Rosatom /globallook.com

Украина отказалась от закупок ядерного топлива в России. Об этом сообщает в пятницу телеграм-канал украинского «Энергоатома».

«Энергоатом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении. Причины такого решения не называются.

С начала проведения военной операции в Украине российские войска, по данным Минобороны РФ, взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. 4 марта на территории ЗАЭС произошел пожар. 9 марта «Укрэнерго» сообщило об обесточивании ЧАЭС — по сообщению «Энергоатома», оно произошло из-за повреждения линий электропередачи.

Министерство энергетики Украины и Государственная инспекция ядерного регулирования обратились в ООН с требованием обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, особенно на Чернобыльской и Запорожской АЭС, которые находятся под контролем российских войск.