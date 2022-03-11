Минобороны РФ показало на видео удар беспилотника по укрепленному опорному пункту украинских националистов

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11 марта 2022, 10:00

Беспилотник, Kalashnikov Media / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео удар беспилотника по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Предоставленная военным ведомством запись появилась в Telegram-канале ТАСС.

«Беспилотный летательный аппарат Воздушно-космических сил России нанес удар по укрепленному опорному пункту украинских националистов», — говорится в публикации TG-канала.

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что за сутки российские силы сбили три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотников. В числе данных дронов пять Bayraktar TB2.