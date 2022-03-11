Игорь Конашенков: российские силы сбили за сутки пять украинских ударных дронов Bayraktar TB2

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11 марта 2022, 09:45

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Российские силы сбили за сутки пять украинских ударных дронов Bayraktar TB2. Соответствующую информацию озвучил на сегодняшнем брифинге официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За сутки авиация и ПВО сбили 3 украинских вертолета Ми-24, 8 беспилотных летательных аппаратов, включая пять "Байрактар ТБ-2"», — процитировал Конашенкова Telegram-канал ТАСС.

Также спикер Минобороны рассказал, что за сутки авиация РФ уничтожила 107 объектов Вооруженных сил Украины. В числе данных объектов 6 пунктов управления, 14 складов, 11 мест скопления боевой техники.

Ранее в пятницу стало известно, что российская армия ударом высокоточного оружия вывела из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.