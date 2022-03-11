Армия России ударом высокоточного оружия вывела из строя украинские военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

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11 марта 2022, 09:31

Военные учения, Cover Images / globallookpress.com

Российская армия ударом высокоточного оружия вывела из строя украинские военные аэродромы, расположенные на территории Луцка и Ивано-Франковска. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — привел сообщение оборонного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Всего за время проведения специальной операции на Украине выведено из строя 3 213 объектов военной инфраструктуры соседней страны, рассказали в министерстве.

Ранее сегодня стало известно, что подразделения ДНР взяли под свой контроль город Волноваху в Донбассе.