Из-за событий в Украине Facebook и Instagram разрешили насильственные высказывания в отношении военных РФ

Аргументы Недели → В мире 13+

11 марта 2022, 07:40 Источник: "Интерфакс"

Логтип Meta, Thiago Prudenciol/globallook.com

Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, сообщила о том, что из-за событий в Украине изменила правила, касающиеся запрета насильственных высказываний в своих соцсетях. Она разрешила использовать их в отношении российских военных.

«Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания», - сообщил в четверг телеканалу CNN представитель компании Энди Стоун.

При этом он подчеркнул, что Meta не допустит призывов к насилию против «российских гражданских лиц».

Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что в отдельных странах, в частности в России, Украине и Польше, в Facebook и Instagram станет возможно призывать к насилию против руководства России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор 4 марта принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории РФ.