Роскомнадзор решил заблокировать в России доступ к Facebook

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4 марта 2022, 21:17 Источник: Роскомнадзор

Facebook, pixabay.com

В пятницу, 4 марта, стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России. Подчеркивается, что были зафиксированы случаи дискриминации российских СМИ со стороны социальной сети.

В Роскомнадзоре уточнили, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных инцидентов.

В ведомстве добавили, что в последние дни социальной сетью Facebook был ограничен доступ к аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА "Новости", Sputnik, Russia Today, а также информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".