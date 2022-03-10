США, Турция и страны Запада перебрасывают на Украину выпущенных из тюрем террористов

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10 марта 2022, 19:41

Накануне специальной военной операции на Украине Служба внешней разведки России (СВР) распространила сообщение, в котором говорится, что в её распоряжении имеются достоверные данные о вербовке спецслужбами западных государств боевиков для отправки в зону конфликта на востоке Украины.



В этой незаконной деятельности наибольшую активность проявляют ЦРУ США и британская внешняя разведка МИ‑6. В сообщении СВР России говорится: «Имеются сведения о том, что такая работа ведётся в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово. Здесь так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трёх тысяч долларов в месяц. К настоящему моменту на это «щедрое предложение» откликнулись не менее тысячи человек. Нарастает активность усилий западных спецслужб по вербовке «солдат удачи» в странах Ближнего и Среднего Востока».



По информации западных СМИ, речь идёт о бывших военнослужащих в возрасте от 40 до 60 лет, среди которых имеются «высококвалифицированные снайперы и эксперты по использованию зенитных и противотанковых ракет». Иностранцам сейчас не сложно попасть на Украину и присоединиться к украинским войскам. Так, давший интервью британец прилетел из Англии в Польшу, а до украинской границы доехал на такси… Российская Служба внешней разведки отмечает, что Запад превратил Польшу в перевалочную базу, где происходит накопление наёмников и вооружения.



По имеющейся у СВР информации, ещё в конце 2021 г. американцы освободили из тюрем в сирийском Курдистане несколько десятков террористов из числа жителей России и стран СНГ. Все они прошли спецподготовку на американской базе Эт-Танф, где их обучили ведению диверсионной борьбы с прицелом на регион Донбасса. После обучения их через Польшу перебросили на территорию Украины.



Сирийская разведка сообщает, что Турция приступила к отбору боевиков из состава подконтрольных бандформирований для комплектования специальных отрядов с последующей их отправкой на Украину. Сейчас турецкие военнослужащие формируют и вооружают семь групп численностью около 100 боевиков каждая из членов террористических организаций ХТШ, «Харакат Ахрар аш-Шам аль-Исламия», а также «Исламской партии Туркестана». Набор ведётся в основном из террористов, имеющих боевой опыт в использовании ударных малоразмерных беспилотников, а также проведении внезапных атак и диверсионных операций. Наёмникам турецкое руководство обещает ежемесячные денежные выплаты в размере 2000 долларов США. Общая численность террористических отрядов составляет порядка 600 человек. Первая группа в количестве 50 боевиков уже отправлена в Одессу через Стамбул малоразмерными катерами.



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