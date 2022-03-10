TG-канал WarGonzo: войска ДНР зачистили от украинских сил левый берег Мариуполя на 60%

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10 марта 2022, 15:32

Военный, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Подразделения ДНР зачистили от украинских сил левый берег города Мариуполя на 60%. Об этом говорится в публикации, размещенной Telegram-каналом WarGonzo.

«Группа войск ДНР добилась серьезных успехов на Мариупольском фронте. Несмотря на то, что в городе до сих пор идут тяжелые уличные бои и свободно передвигаться по освобожденным районам по-прежнему небезопасно из-за постоянных обстрелов нацбатов, сегодня бойцам ДНР удалось продвинуться еще на несколько улиц», — пишет TG-канал.

В процитированном посте отмечается, что левый берег Мариуполя на данный момент зачищен на 60%.

Как сообщалось ранее в четверг, Рамзан Кадыров проинформировал, что чеченский спецназ продолжает успешно продвигаться вглубь Украины, освобождая один населенный пункт за другим.